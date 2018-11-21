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عودة أكثر من 780 لاجئا سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

21
NOVEMBER
2018
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، امس، عن عودة أكثر من 780 لاجئا سوريا إلى وطنهم، قادمين من لبنان والأردن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وجاء في نشرة المركز اليومية "خلال اليوم الماضي عاد من أراضي دول أجنبية 780 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك 132 شخصا "40 امرأة و 67 طفلا" من لبنان عبر معبري "جديدة يابوس، وتلكلخ"، و649 لاجئا "195 امرأة و331 طفلا" عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

 

وأشار المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عاد 257 شخصا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد، كما قدمت مؤسسة "أحمد قديروف" الخيرية طنا من الخبز للأهالي في حلب.

 

يذكر أن وحدات الهندسة تواصل إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سورية، حيث أبطلت خلال 24 ساعة مفعول 39 جسما قابلا للانفجار، بينها عبوتان ناسفتان يدويتا الصنع.

روسيا اليوم
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