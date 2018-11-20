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ما يضعُ حداً لمنطقِ الفرض من جهة، ومنطق الاستئثار من جهةٍ أخرى

20
NOVEMBER
2018
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بعد لقاء الوزير جبران باسيل أمس باللقاء التشاوري، وفي انتظار تطوُرٍ ما على صعيد التواصل بين أعضاء اللقاء المذكور ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري- بما يضعُ حداً لمنطقِ الفرض من جهة، ومنطق الاستئثار من جهةٍ أخرى - ترقُبٌ لرسالة الاستقلال التي يخاطب فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الثامنة من مساء الغد، في العيد الخامس والسبعين للاستقلال...

وفي غضون ذلك، وعلى وقع موقفٍ فرنسيٍ لافت أكد عدمَ العثور على أدلةٍ على تورُطِه بتهرُبٍ ضريبي على غرار ما اتُهم به في اليابان، استقطب اهتمامَ اللبنانيين لليوم الثاني على التوالي، خبرُ توقيف رجل الأعمال كارلوس غصن، الذي لُقِّب بقيصر صناعة السيارات، نظراً إلى دوره في قيادةِ مجموعة نيسان وميتسوبيشي و renault الى موقعها الريادي الراهن... ففي مقابل مسارعةِ البعض إلى مهاجمةِ غصن بقَسوة، دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحقيقات، في وقتٍ أعطى وزير الخارجية والمغتربين توجيهاتِه لسفير لبنان في طوكيو بضرورة متابعة قضية غصن واللقاء به للإطلاع على حاجاته والتأكُد من سلامة الاجراءات المتَخذة والحِرص على توفير الدفاع القانوني له ليتسنّى له عرضُ ما يمتلكُه من وقائع وأدلّة وفرصة حقيقية للدفاع عن نفسه. واعتبرت الخارجية اللبنانية ان غصن مواطنٌ لبنانيٌ منتشر وهو يمثّل إحدى النجاحات اللبنانية في الخارج، واكدّت وقوفَها إلى جانبه في مِحنته لتَتأكدَ من حصوله على محاكمةٍ عادلة.

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