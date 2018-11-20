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تحدّى واشنطن فجرى ما جرى .. هل هكذا يُعاقب الإمبراطور اللبناني؟!

20
NOVEMBER
2018
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تطرّقت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسيّة لقضية رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي “نيسان” اليابانية و”رينو” الفرنسية، ورئيس مجلس إدارة “ميتسوبيشي موتورز” اليابانية.

ونشرت الصحيفة مقالاً بعنوان: “سقوط الإمبراطور كارلوس غصن”، وتحدّثت عن انتشاله شركة السيارات الشهيرة من حافّة الإفلاس، إضافةّ الى الطلب منه منذ أشهر التفكير بمن سيخلفه. وأضافت: “سنرى إن كان سيُطلق سراح غصن خلال 48 ساعة أو ماذا سيجري بحسب العقد الذي كان وقّعه”.

وأكّد مصدر حكومي للصحيفة أنّ المدعي العام المالي في فرنسا لم يفتح أي ملف ضدّ غصن حتّى الآن، كما أشارت الى أنّ هناك تدقيقًا في الحسابات والرواتب من قبل في “نيسان”.

من جانب آخر، أعاد البعض نشر ما اعتُبر من قبل تحديًا للولايات المتحدة من قبل غصن، حيث أعلن في 15 حزيران أنّ شركة “رينو” لن توقف عملها في ايران، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، إذ قال حينها: “إذا اضطررنا الى تقليص نشاطنا سنحتفظ بوجود محدود في ايران، لأننا مقتنعون بأنّ هذه السوق ستُفتح من جديد وأنّ بقاءنا في ايران سيمنحنا بالتأكيد أفضلية”.

وهنا تساءل البعض إن كان غصن يدفع الآن ثمن تحدّيه للولايات المتحدة.

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