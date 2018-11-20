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هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحرّ تحتفل بذكرى الإستقلال

20
NOVEMBER
2018
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هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحرّ تحتفل بذكرى الإستقلال:
احتفلت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطنيّ الحرّ في ذكرى الاستقلال بوضع إكليل غار على نصب شهداء الجيش اللبناني في مقرّ قيادة اللواء االعاشر في كفرشخنا، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية د. بيار رفول، وقائد اللواء العاشر العميد عبد المنعم مكّي، وضباط الوحدات، وحشد من الفعاليّات والأهالي في المنطقة. بعد النشيد الوطني ، تم وضع إكليل الغار على نصب الشهيد، وعزفت الفرقة الموسقية نشيدي الموتى والشهداء.
وقد كان للوزير رفول كلمة شدّد فيها على أهميّة الإلتفاف حول الجيش اللبناني، الذي استطاع بحكمة قادته، وبسالة جنوده أن يقضوا على الإرهاب، ما جعل لبنان محطّ ثقة دوليّة. كما توجّه لمنتقدي الجيش معتبرًا أنّ الجيش كان ولا يزال صمّام الأمان الذي نثق به، إلى جانب المقاومة الوطنيّة، مهما بلغت الألسنة الحاقدة. ودعا الوزير رفول إلى مزيد من التعاون والتضافر من أجل مستقبل أفضل للبنان القويّ برئيسه، وجيشه ومقاومته...
وكان لمنسّق هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطنيّ الحرّ السيد عبد الله بو عبدالله، ثمّن فيها للجيش تضحياته، معتبرًا أن هذه الخطوة بوضع إكليل على نصب الشهيد ليست سوى بادرة عرفان بالجميل لجيشنا الوطني الذي لا يبخل على الوطن بدمائه كي يبقى الإستقلال مُصانًا بدماء شهدائه، وشكر لقيادة اللواء حسن استقبالها وسهرها على الأمن في المنطقة.
قدم للإحتفال الأستاذ شربل فرنسيس الذي كان له عدّة قصائد وطنيّة في المناسبة.

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