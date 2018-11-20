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الوزير رفول في ذكرى الاستقلال يحيي ابطال وشهداء الجيش في الحفاظ على لبنان الرسالة بوجه الارهاب

20
NOVEMBER
2018
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قام وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور بيار رفول مع قائد اللواء العاشر العميد الركن مكي بوضع اكليل من الغار على ضريح شهداء الجيش اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال في مقر قيادة اللواء العاشر في كفرشخنا قضاء زغرتا. 


وقد تخلل الاحتفال كلمة للوزير بيار رفول الذي وجه الشكر لقائد وضباط وافراد اللواء العاشر على استقبالهم في الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان. وقد اشاد الوزير رفول بتضحيات وشهادة ابطال الجيش الذين اعطوا الاستقلال معناه الحقيقي متمنياً الشفاء للجرحى والعزاء للارامل وكل من فقد عزيزاً بدافع الواجب.  وقال الوزير رفول: نحن ابناء مسيرة الحرية نقدّر تضحياتكم كي نبقى احراراً. فأجدادنا ناضلوا بالفكر والبندقية من اجل الاستقلال الذي لا يشيخ لكنه يشمخ بدماء شهدائنا وعرق ابطالنا المنتشرين على مداخل الخطر لحمايتنا وبدموع اليتامى والارامل الذين خسروا احباءهم وبعزم كل اللبنانيين. ان الجيش انتصر وهو رد على كل اصوات النشاز التي تشكك بهذا الانتصار  في معركة فجر الجرود وبهذا  الاستقلال. ان هذا التكامل بين الشعب والجيش والمقاومة نريد ان نحافظ عليه لأنه قوة للبنان. وقد استعاد الوزير رفول ما قاله رئيس  فرنسا ايمانويل ماكرون في مؤتمر "سيدر"  ان الاموال المعطاة للبنان هي لحماية اوروبا من الارهاب، وذلك بفضل انتصار الجيش اللبناني في فجر الجرود. وان لبنان سيكون ملتقى لحوار الاديان والحضارات وهذه هي رسالته الطبيعية عبر التاريخ لأنه رسالة مسيحية اسلامية. وختم الوزير رفول بأن الجيش الوطني هو الايقونة وكرامتنا جميعاً وتاج على رؤوسنا ايضاً .


وكانت هناك كلمات أيضاً من وحي المناسبة لمنسق التيار الوطني الحر في قضاء زغرتا عبدالله بو عبدالله كما القى شربل فرنسيس شعراً بالمناسبة.

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