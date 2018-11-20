انتخاب الوزير السابق الياس المر رئيسا لمؤسسة الانتربول للمرة الثانية

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انتخب الوزير السابق الياس المر رئيسا لمؤسسة الانتربول بالاجماع لولاية ثانية مدتها سبع سنوات تمتد حتى 20 تشرين الثاني 2025.

وقال المر في مؤتمر صحافي: "اننا، كمؤسسة الانتربول، دخلنا مرحلة جديدة بدعم دولي جامع، ونؤكد مجددا دعمنا المطلق لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة على كل المستويات".



وقد اقيمت مراسم توقيع اتفاقية جديدة بين مؤسسة ومنظمة الانتربول، تتضمن اعادة تنظيم وهيكلة العلاقة وتطوير الشراكة بينهما. وقد وقع خلالها المر والامين العام للانتربول يورغن ستوك على الاتفاقية التي صوت عليها بالاجماع اعضاء الجمعية العامة للانتربول التي تضم 192 دولة في العالم.