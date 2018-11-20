نائب قواتي: "كل شهيد من حزب الله يموت دفاعا عن أرض لبنان هو شهيد للقوات اللبنانية"

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أكد نائب تكتل "الجمهورية القوية" أنيس نصار أن "القوات اللبنانية كان لها دورا مهما في معركة الجرود نظرا للدعم الذي قدمته للجيش اللبناني".

كلام نصار جاء في حديث لقناة الـ "أن بي أن" حيث أشار الى أن "كل شهيد من حزب الله يموت دفاعا عن أرض لبنان هو شهيد للقوات اللبنانية".

ولفت الى جهود وزير الخارجية جبران باسيل قائلا: "معالي وزير الخارجية قام بمساع مهمة نشكره عليها، فقد جعل المنتشرين ينتخبون وتناول مسألة النازحين السوريين باحترافية ."

وعن مصالحة الجبل علق نصار: "المصالحة التي أسس لها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بين القوات اللبنانية والدروز في الجبل هي مصالحة تاريخية ستترجم في الحكومة المقبلة".