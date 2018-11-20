الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين مساء غد لمناسبة ذكرى الاستقلال ويتلقى سلسلة تهاني بالعيد من قادة الدول العربية والاجنبية

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الرئيس بوتين: مستمرون في التعاون لمصلحة الامن والاستقرار في الشرق الاوسط

لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعة الثامنة مساء غد الاربعاء، رسالة الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها معاني المناسبة والاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة.

برقيات تهنئة

وكان الرئيس عون واصل اليوم تلقي برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، وقد اكد قادة وزعماء الدول العربية والاجنبية حرصهم على تعزيز العلاقات مع لبنان وعلى الاشادة بما تحقق خلال السنة الفائتة، مع الحرص على استقلال لبنان وامنه وسيادته واستقراره.

وفي هذا السياق، ابرق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى الرئيس عون مهنئين بذكرى استقلال لبنان. كما ابرق العاهل المغربي الملك محمد السادس مهنئاً بالمناسبة.

وتلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد فيها على عمق اواصر الاخوة والمحبة بين لبنان ومصر وعلى التطلع من اجل تعزيزها وترسيخها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللامة العربية.

واكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برقيته، على المكانة الخاصة للبنان وشعبه في قلوب الفلسطينيين، وتقديرهم عالياً "مواقفكم الثابتة تجاه شعبنا في لبنان الشقق الذين هم ضيوف فيه لحين زوال الاسباب التي تحول دون عودتهم الى وطنهم، ودعمكم لنضالنا العادل من اجل انهاء الاحتلال لبلادنا واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في برقيته،على الارتياح للروابط التي تجمع لبنان وتونس، والرغبة في تعزيزها.

ونوّه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في برقية التهنئة التي ارسلها الى الرئيس عون، بالانجازات الرائدة التي حققها لبنان في ظل "السياسة الرشيدة" لرئيس الجمهورية، متمنياً للبنان الرقي والازدهار في كنف الامن والاستقرار.

كما توجه الرئيس السوري بشار الاسد بالتهاني الى الرئيس عون واللبنانيين، متمنياً الامن والاستقرار للبنان.

وتلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة بالاستقلال من عدد من الدول الصديقة، حيث شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغبة في الاستمرار في التعاون الوثيق لتطوير الحوار المثمر والتعاون الثنائي في سبيل شعبي البلدين، ولمصلحة الامن والاستقرار في الشرق الاوسط.

واكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على ايلاء تركيا اهمية كبرى لسيادة لبنان واستقلاله وامنه واستقراره، وتصميمها على مواصلة دعمها للشعب اللبناني ودولته في هذه المجالات.

كما ابرق مهنئاً كل من الرئيس النمساوي الكسندر فان در بيلن، ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابر-كيتاروفيتش، وملك بوتان جيغمي خيسار، ورئيس الغابون علي بونغو اونديمبا.