ولعت بين نائب بيروت وجمعية.. والسبب زينة الميلاد!

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بعد موافقة المجلس البلدي لمدينة بيروت بالأكثرية على إعطاء جمعية "BEASTS" مساهمة مالية بمبلغ مليون دولار أميركي لإقامة زينة الميلاد ومناسبات أخرى، غرّد عضو كتلة نواب الأرمن النائب عن بيروت هاغوب ترزيان يوم 17 تشرين الثاني قائلاً: "أدعو زملائي في مجلس بلدية بيروت إلى الانتباه بأنّ الجمعية التي صرف لها مبلغ المليون دولار للتكفل بزينة وشجرة الميلاد في ساحة الشهداء، تركز الآن نفس شجرة الميلاد التي تمّ استخدامها السنة الماضية! وهذا مع احترامي الكامل أمر غير مقبول!".



ولاحقاً ردّت الجمعية على تغريدة ترزيان مؤكّدة أنّ كلامه غير دقيق في ما يتعلّق بشجرة الميلاد التي تعمل الجمعية مع متخصّصين بارعين على تصميمها، مشدّدة على حرصها على المال العام والمصلحة العليا.



ليعود ترزيان ليردّ قائلاً: "جلَّ من لا يخطئ، وأنتم قد أخطأتم في العنوان.. بعد أن قمت بالتدقيق، سأضع التفاصيل المملة أمام الرأي. ويهمّني الإشارة أنّ التغريدة السابقة كانت نتيجة نقاش مع زملائي في المجلس. بداية أنشر القرار وللحكاية تتمة"، وأرفق تغريدته بنصّ قرار المجلس البلدي.



وعاد ترزيان ونشر تغريدة قال فيها: "مع العلم بأنّكم لستم المرجعية المسؤولة عن الردّ وإنما مجلس بلدية بيروت الذي تجرأتم وتخطيتموه بالرّد على تغريداتي! وأستغرب عدم مبالاة لجنة العلاقات العامة والإعلام في مجلس بلدية بيروت لذلك جئت بهذا الرد"، مرفقاً تغريدته ببيان تضمّن عدداً من الأسئلة مطالباً بنشر بنود العرض أمام الرأي العام الذي قدمتة جمعية BEASTS كي يصار إلى مقارنتها مع مصاريف السنة الماضية، وسأل:

- هل مبلغ "مليون دولار أميركي" لا يكفي لتصميم وتركيب شجرة ميلاد جديدة حتى يصار الى استعمال الشجرة القديمة التي تم تصميمها وتركيبها بمبلغ لا يفوق الـ 30000000 ليرة لبنانية؟ حفاظاً منكم على المال العام وعدم هدره كما تدعون!

- هل الجمعية الخيرية تتقاضى أتعاب (Management Fees) تفوق 50 ألف دولار أميركي مقابل تلزيم الأعمال التي عرضتم القيام بها؟

- هل المبالغ المرصودة من قبلكم والتي تفوق مبلغ 100 ألف دولار أميركي لتسويق المهرجانات خلال موسم الأعياد على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هي محافظة على مال العام؟

- وهل عيد المولد النبوي الشريف لا يدخل ضمنها؟

وطالب ترزيان بنشر كافة بنود العرض أمام الرأي العام المقدمة من قبل الجمعية لبلدية بيروت والتي على أساسها تمت المطالبة بمبلغ مليون دولار أميركي.

واكد ترزيان أنه سيضع كل ما لديه امام الرأي العام وأهالي بيروت عن التكاليف التي تكبدتها البلدية السنة المنصرمة كي يصار مقارنته مع المصاريف الذي تتدعون صرفها على الأعمال المماثلة.

كما أنّه سيراقب مع كلّ من يهمه الأمر كافة الأعمال التي ستقوم بها الجمعية مقابل استيفاء مبلغ المليون دولار أميركي، معلناً أنّه في حال تبيّن أي تلاعب في المصاريف أو أيّ هدر سيلجأ الى المحاسبة بكافة الوسائل القانونية المتاحة.