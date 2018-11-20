في لبنان، جريمة مروّعة.. قتل طفلة بطريقة وحشيّة!!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 14/11/2018، ورد اتصال هاتفي من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، حول وقوع طفلة (مواليد عام 2016) عن سلّم منزلها في محلة دوحة عرمون، حيث نقلت على الأثر الى احدى المستشفيات للمعالجة، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وفي اقل من 6 ساعات، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تبين أن الطفلة لم تسقط عن السلّم.

بالتحقيق مع والدتها المدعوة آ. م. (مواليد عام 1990، سورية) اعترفت أن زوجها المدعو م. ح. (مواليد عام 1995، فلسطيني) ضرب ابنتها منذ حوالي الشهرين مستخدماً عصا خشبية وحرقها بالماء الساخن اثناء مساعدتها في الاستحمام.

وقد ضربها الساعة 2.30 من فجر تاريخ الحادثة بينما كان يطعمها، وقد تم نقلها الى المستشفى للمعالجة ليتبين أنها كانت متوفاة.

وضبطت العصا التي كان يضربها بها.

تركت الوالدة بسند إقامة، وأودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته.