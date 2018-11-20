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الإعلان عن تجديد مذكرة التفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ومركز أي بي تي للطاقة: إطلاق جوائز الوعي حول الطاقة النسخة الثانية

20
NOVEMBER
2018
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز" أي بي تي" للطاقة عن تجديد مذكرة التفاهم بين الطرفين وذلك من خلال توقيع مذكرة التفاهم يوم الإثنين الواقع فيه 19 تشرين الثاني 2019، بحضور مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان السيدة سيلين مويرو، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة في لبنان السيد إدغار شهاب ورئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى. وخلال التوقيع، تم الإعلان عن بدء مهلة تقديم الطلبات ضمن مشروع جوائز الوعي حول الطاقة (النسخة الثانية 2018-2019).
 
يذكر أن مذكرة التفاهم تُقدم إطار عمل للتعاون بين كلا الطرفين في مجالات متعددة من المصالح المشتركة ومن ضمنها كسب التأييد والدعم المشترك ودعم الأنشطة المرتبطة بالطاقة المستدامة والمتجددة وقطاع النقل وقطاع النفط والغاز في لبنان. 
كما تتضمن المذكرة قائمة المواضيع الرئيسية التي تمّ التوافق عليها رفع مستوى التوعية حول الأخطار البيئية المرتبطة بقطاع الغاز والنفط، ومعالجة تدابير البيئة والصحة والسلامة الخاصة بمحطات الوقود ومحطات الغاز الطبيعي المرتقبة، وتحديث معايير الوقود في لبنان، وتطوير مفهوم القيادة الصديقة للبيئة وتعميمه والترويج للنقل العام في لبنان. 
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