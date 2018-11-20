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كارلوس غصن...هل لأنه تحدى العقوبات الأميركية على إيران؟

20
NOVEMBER
2018
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أُلقي القبض بالأمس على كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة «نيسان موتور» أمس، بتهمة إساءة السلوك المالي، ومن المُنتظر فصله من مجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري.

يُمثل هذا سقوطاً درامياً لشخصية قيادية تتمتع بالحضور ويُنسب إليها الفضل في انتشال شركة صناعة السيارات اليابانية من هاوية الإفلاس.

وغصن (البرازيلي المولد المنحدر من أصول لبنانية) هو رئيس مجلس إدارة «رينو» شريكة «نيسان» الفرنسية، ورئيسها التنفيذي أيضاً، وأحد أبرز الشخصيات في صناعة السيارات على الساحة العالمية. ومن شأن إلقاء القبض عليه إثارة تساؤلات بشأن مستقبل التحالف.

وقالت «نيسان» إن تحقيقاً داخلياً خلص إلى أن غصن انخرط في ارتكاب مخالفات، بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وعدم الكشف عن كل ما يتحصل عليه من مال لسنوات.

وتمتلك «رينو» 43.4 بالمئة في «نيسان»، بينما تمتلك «نيسان» 15 بالمئة من «رينو».

خبر توقيف غصن، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة "رينو"، شريكة "نيسان" الفرنسية، ورئيسها التنفيذي أيضاً، أثار تساؤلات عن توقيت هذه الخطوة، علماً أن قطب قطاع السيارات البالغ من العمر 64 سنة اشتهر بإعادة هيكلة "رينو" و"نيسان" منذ تسعينات القرن الماضي ونسب اليه الفضل في انتشال شركة صناعة السيارات من حافة الافلاس، وساعدها على التحول الى تحقيق الارباح، الامر الذي جعله أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين الأجانب النادرين في اليابان.

وكان غصن تحدى واشنطن خلال الصيف، بقوله إن شركة "رينو" لن تنهي وجودها في ايران، على رغم إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال للمساهمين في الشركة خلال اجتماع للجمعية العمومية في باريس: "لن نتخلى عن وجودنا. ولكن إذا اضطررنا الى تقليص نشاطنا سنحتفظ بوجود محدود لاننا مقتنعون بان … هذه السوق ستُفتح من جديد في وقت ما، وأن بقاءنا في ايران سيمنحنا بالتأكيد أفضلية".

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