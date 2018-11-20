تذكير بتدابير السير المتخذة في خلال التمارين التحضيرية التي ستقام غداً لمناسبة عيد الاستقلال

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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامة

مـا يلـي:

تذكر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالتمارين التحضيرية التي ستقام اعتباراً من الساعة السادسة والنصف صباحاً من يوم غد الثلاثاء 20/11/2018، لمناسبة عيد الاستقلال وإقامة احتفال مركزي لهذه الغاية في جادة شفيق الوزان ـــــــ وسط بيروت.

لذلك، سيتم إقفال الطرقات المؤدية إلى الجادة المذكورة وتحويل السير وفقاً لما يلي:

السير القادم من شارع إبن سينا/نفق فينيسيا، بإتجاه شارع اللواء فرنسوا الحاج.

من نفق جورج حداد بإتجاه الجميّزة أو الصيفي/بيت الكتائب.

من تمثال المغترب بإتجاه جادة شارل الحلو/ شارع ويغان.

تحويل السير القادم من شارع فخر الدين (نفق فينيسيا) بإتجاه فندق "السان جورج"، وذلك ابتداءً من فندق "مونرو".

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العِلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة تنظيم السير حول البقعة المذكورة.