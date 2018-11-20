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زياد أسود من سدني: المرحلة اللّي جايي بين أوادم وحرامية مش بين إسلام ولا مسيحية

20
NOVEMBER
2018
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شارك عضو كتلة لبنان القوي النائب زياد أسود برفقة زوجته في الباربكيو السنوي للتيار الوطني الحرّ-هيئة سيدني الأحد ١٨ نوفمبر في Campbell hill reserve Guilford.
بعد النشيدين الأوسترالي واللبناني، رحبت مقدّمة الحفل الإعلامية ندى فريد بالنائب زياد أسود و السيدة لميا اسود وبا‪لموجودين ‬

حضر النشاط قنصل سدني العام شربل معكرون، الكتائب اللبنانية، تيار المستقبل، الحزب السوري القومي، حركة الاستقلال، المجلس الماروني، جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، أعضاء البلديات والمؤسسات الإعلامية: جريدة المستقبل، ميدل ايست تايمز، النهار، الوكالة الوطنية، التلغراف، المكتب الإعلامي العربي الحرّ. بالإضافة إلى رئيس هيئة ملبورن في التيار الوطني الحرّ مارون الخوري، عضو المجلس الوطني في التيار طوني طوق والرئيس الفدرالي للتيار شربل راضي.

بعد ترحيب منسق هيئة سيدني الدكتور طوني رزق بسعادة النائب زياد اسود والحضور، إرتجل اسود كلمة لافتة وواضحة شملت مواضيع عدّة أجابت بشكلٍ أو بآخر على تساؤلات البعض في الآونة الأخيرة.كلمة صادقة وعفوية بدأها بتحيّة لرجال جزّين والجنوب، مسقط رأسه، منبع الشهداء ورجال السلام والسياسة وعن جزين اليوم التي تفتخر برجلٍ عظيم هو قائد الجيش جوزيف عون. وعن انتخابات ٦ أيار لفت اسود انّ جزين قالت كلمتها وانتصرت على السياسة التقليدية "الباهتة" التي أوصلت البلاد إلى ما آلت عليه اليوم، كما انتصرت على سياسة الكذب والطائفية والمذهبية سياسة المال الإنتخابي وسياسة تشويه السمعة.

وعن نضاله في التيار علا صوت النائب اسود متفاخراً عن كونه واحداً من قافلة طويلة سبقته وان هناك قافلة أخرى آتية " لتكمّل المشوار”. وشرح أيضاً أن لبنان يواجه أزمة غير معلنة ولكنه يعيشها كل يوم. أزمة كيان وهوية وثقة بين اللبنانيين. وأزمة اقتصادية ومالية وأزمة ثقافة واحترام للدستور‪ داعياً الجميع الى التكاتف وتوحيد الأهداف مسيحيين ومسلمين.‬

‪ ‬ولفت إلى أنّه لا يجوز بناء دولة وسط دولة. وبناء هذه الدولة من مسؤوليتنا نحن كمواطنين‪.‬ كما أن وجود الدولة مرتهن بوجود دولة صالحة ورجال سياسة ونواب ووزراء ورجال دين تحت سقف القانون وليس العكس. ‪ كما حدّد النائب أسود عنوان المعركة القادمة قائلاً ٨ و١٤ كذبة كبيرة لتضليل الناس المعركة الفعلية في مكانٍ آخر بين "الأوادم والحرامية مش اسلام ومسيحية" ‬ وفي الواقع(8 و 14) يختلفون في السياسة ولكن يتفقون على مصالحٍ تجمعهم تماماً كاتفاقهم على وجود ١٨٠٠ كسارة في البلد وعلى النفايات وعدم توفير الكهرباء والماء والبنى التحتية والدواء والتعليم. عاتباً على الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى هنا لافتاً إلى نتيجة الانتخابات والقانون النسبي الذي كان يجب ان يكون عادلاً. أكمل أسود لا بد أن يكون المجتمع قادرا على التفريق بين الصح والخطأ. فهناك مشكلة وراثة سياسية واقطاعيات منذ 50 سنة. لكن وعي الشعب اللبناني ودفعه نحو الإصلاح يسقط هذه الطبقة السياسية الفاسدة. وختم النائب زياد اسود كلمته شاكراً الحاضرين داعياً إيّاهم للتمرّد على الطبقة السياسية الفاسدة ورفض الطائفية والمذهبية وعن رهانات البعض أكد أن العهد قوي بتفاهماته وبوعيه ومن يريد عرقلته فليسمع :"سقوط ميشال عون يعني أن نسقط جميعاً معه" مضيفاً إمّا ينجح العهد فننجح جميعاً إماّ أن يفشل فنخسر آخر أمل في النهوض بالدولة ولفترة طويلة.

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