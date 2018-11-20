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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 20-11-2018

20
NOVEMBER
2018
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الأخبار
هدية الحريري للمخابرات التركية
العقدة السنّية... تزداد تعقيداً
المتهم ابن سلمان والمُستهدف ترامب: CIA تنتقل إلى الهجوم
بريطانيا تعود إلى مبادرة الصمّاد!

البناء
ترامب يستأخر إعلان موقف من اتهام إبن سلمان... ويلتقي بوتين بعد 10 أيام في الأرجنتين
نتنياهو يشبه حال الكيان بعشية حرب العام 48 ويدعو للاستعداد للتضحية
باسيل يُنهي وساطته بدعوة الحريري لاسترداد الوزير السني ومنحه لـ«التشاوري»

الجمهورية
سقطت المقايضة.. فطارت الحكومة
ترامب: لحكومة تلتزم السيادة
لنجاح المبادرة الرئاسية.. شروطه
الحريري متمسك بوزيره المسيحي

اللواء
إقتراح باسيل وُلِد ميتاً.. والمستقبل ترفض محاولات النيل من الصلاحيات
نواب بيروت يتهمون مجهولا بمجرور الرملة البيضاء... ونائب سوري يدعو وزير الخارجية «للتحرر من الفساد»
المفتي دريان: الأزمة عقدة سياسية تُحَل بلا غالب ولا مغلوب
الملك سلمان: لحل سلمي في اليمن وسوريا والتصدي لتخريب إيران

الديار
«نصائح» غربية للحلفاء: ابتعدوا عن حزب الله ولا تدعموا ابن سلمان!
القلق من «شظايا» العقوبات وراء تصعيد جنبلاط «وعناد» الحريري
باسيل «يغسل يديه» من الأزمة ويعيد «الكرة» الى الرئيس المكلف

المستقبل
"المستقبل" تتصدى للحملات والالتفاف على الصلاحيات: سلوك غير بريء لتحجيم دور الرئيس المكلّف
المفتي و"الجماعة": مع الحريري والدستور
الملك سلمان: ندعم حلولا سياسية في اليمن وسوريا
القبض على كارلوس غصن بتهمة سوء السلوك المالي

L'orient le Jour

Ramlet el-Baïda : Les députés de Beyrouth annoncent une plainte en justice « contre inconnu »

Carlos Ghosn, la chute d'un symbole

Nœud sunnite : Bassil renvoie la balle dans le camp de Hariri

« Avec Pierre Gemayel, les Libanais ont perdu un leader visionnaire »

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