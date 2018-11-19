«ماذا تظنون أنكم فاعلون؟» قال لهم خاشقجي.. فردَّ عليه المطرب: «يا خائن ستحاسَب».. صحيفة تركية تنشر أجزاءً من التسجيلات الصوتية

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نشرت صحيفة تركية، اليوم الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني، تفاصيل أجزاء من التسجيلات الصوتية لما حدث بالقنصلية السعودية، بعد دخول الصحافي جمال خاشقجي إليها، وقتله خنقاً عبر فريق اغتيال قدم من السعودية لتنفيذ الجريمة. وحسب صحيفة صباح التركية فإن 4 أشخاص من فريق الاغتيال السعودي استقبلوا خاشقجي بالقسم (أ) في القنصلية، وجذبه أحدهم من يده فور دخوله وقال خاشقجي: «اترك ذراعي، ماذا تعتقدون أنكم ستفعلون».

وبعد إدخاله إلى غرفة أخرى قال له ماهر المطرب: «يا خائن، سوف تُحاسب». وعندما اعترض خاشقجي على الشخص الذي جذبه حدث شجار وصراخ، قبل يتم أخذ خاشقجي للقسم (ب) الذي يضم المكاتب الإدارية. وقالت الصحيفة إن أوّل دقائق كانت عبارة عن نقاش جرى بينه وبين 7 أشخاص، بعد ذلك انتقل خاشقجي والأشخاص الـ4 إلى القسم (ب) من القنصلية، ودارت بينهم مشاجرة كلامية لمدة 4 دقائق تقريباً. وبعد قتل خاشقجي قال «الدوبلير» الذي ارتدى ملابس خاشقجي: «الرجل الذي قتلناه قبل 20 دقيقة أرتدي ملابسه الآن! هذا شيء تقشعر منه الأبدان». وأضاف: «إن حذاء خاشقجي ضيِّق، لذلك سأرتدي حذائي أنا، وهذا لا يثير الانتباه».

وبعد أن تجهّز، سألهم عن مدى مطابقة هيئته لخاشقجي، فقالوا له إنه يشبهه تماماً، وأعطوه بعض التعليمات، وهي: «أولاً: عليك السير لأربعة شوارع، ثم اركب تاكسي واذهب إلى السلطان أحمد، وتخلص من ملابسك، وعد إلينا لنلتقي في القنصلية». وقالت السلطات التركية إن فريق الاغتيال قد اتصل بالمملكة 19 مرة، وتحدثوا لأربع مرات مع مستشاري محمد بن سلمان، إلى جانب ذلك اتصلوا بسعود القحطاني، المعروف بملاحقة المعارضين. وبعد المتابعات الفنية للاتصالات، فإن الصوت الذي أجرى الاتصالات الهاتفية هو نفس الصوت الذي قال لخاشقجي: «يا خائن»، وتبين أنه ماهر المطرب.

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