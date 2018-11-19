living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«ماذا تظنون أنكم فاعلون؟» قال لهم خاشقجي.. فردَّ عليه المطرب: «يا خائن ستحاسَب».. صحيفة تركية تنشر أجزاءً من التسجيلات الصوتية

19
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت صحيفة تركية، اليوم الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني، تفاصيل أجزاء من التسجيلات الصوتية لما حدث بالقنصلية السعودية، بعد دخول الصحافي جمال خاشقجي إليها، وقتله خنقاً عبر فريق اغتيال قدم من السعودية لتنفيذ الجريمة. وحسب صحيفة صباح التركية فإن 4 أشخاص من فريق الاغتيال السعودي استقبلوا خاشقجي بالقسم (أ) في القنصلية، وجذبه أحدهم من يده فور دخوله وقال خاشقجي: «اترك ذراعي، ماذا تعتقدون أنكم ستفعلون».

وبعد إدخاله إلى غرفة أخرى قال له ماهر المطرب: «يا خائن، سوف تُحاسب». وعندما اعترض خاشقجي على الشخص الذي جذبه حدث شجار وصراخ، قبل يتم أخذ خاشقجي للقسم (ب) الذي يضم المكاتب الإدارية. وقالت الصحيفة إن أوّل دقائق كانت عبارة عن نقاش جرى بينه وبين 7 أشخاص، بعد ذلك انتقل خاشقجي والأشخاص الـ4 إلى القسم (ب) من القنصلية، ودارت بينهم مشاجرة كلامية لمدة 4 دقائق تقريباً. وبعد قتل خاشقجي قال «الدوبلير» الذي ارتدى ملابس خاشقجي: «الرجل الذي قتلناه قبل 20 دقيقة أرتدي ملابسه الآن! هذا شيء تقشعر منه الأبدان». وأضاف: «إن حذاء خاشقجي ضيِّق، لذلك سأرتدي حذائي أنا، وهذا لا يثير الانتباه».

وبعد أن تجهّز، سألهم عن مدى مطابقة هيئته لخاشقجي، فقالوا له إنه يشبهه تماماً، وأعطوه بعض التعليمات، وهي: «أولاً: عليك السير لأربعة شوارع، ثم اركب تاكسي واذهب إلى السلطان أحمد، وتخلص من ملابسك، وعد إلينا لنلتقي في القنصلية». وقالت السلطات التركية إن فريق الاغتيال قد اتصل بالمملكة 19 مرة، وتحدثوا لأربع مرات مع مستشاري محمد بن سلمان، إلى جانب ذلك اتصلوا بسعود القحطاني، المعروف بملاحقة المعارضين. وبعد المتابعات الفنية للاتصالات، فإن الصوت الذي أجرى الاتصالات الهاتفية هو نفس الصوت الذي قال لخاشقجي: «يا خائن»، وتبين أنه ماهر المطرب.

arabicpost

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout