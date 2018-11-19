لأول مرة... ترامب يجري استفتاء بشأن الديك الرومي

أعلن البيت الأبيض، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر وللمرة الأولى، أن يمنح حرية التصويت للأمريكيين بشأن الديك الرومي الذي سيمنحه عفوا من الذبح، في إجازة عيد الشكر هذا العام.

أصدر البيت الأبيض، تصويتا اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حول ديكين روميين هما "كاروتس" و"بيز"، مرشحا واحدا منهما فقط للحصول على إعفاء رئاسي.

وسيتم الإعلان عن الديك المعفى عنه، غدا الثلاثاء، في حديقة الورود في البيت الأبيض.

وفي العام الماضي، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو لديكين روميين في عيد الشكر، وهما "ويشبون" و"درامستيك"، وكلاهما يعيش حاليا في مزرعة في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في بلاكسبرج بولاية فيرجينيا.

ويذكر أن تقاليد العفو عن الديوك الرومي ينفذها رؤساء أمريكا على مر السنين، وكانت البداية تحديدا مع الرئيس هاري ترومان، الذي عفا عن ديك رومي في الليلة السابقة لعيد الشكر في عام 1947، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

sputniknews