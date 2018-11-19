عطالله: في النهاية قبِلوا بما كان من الأجدى القبول به منذ البداية

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رد المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله على ما ورد على لسان النائب السابق فادي كرم الذي اتهم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بالاستئثار والتفرد.

واسف المكتب الاعلامي لعطاالله ان هناك مَن لا يزال يعيش في حقد الماضي كأن لا مصالحة ولا مَن يحزنون.

واضاف البيان:"ضجّوا وطالبوا وعرقلوا ... وفي النهاية قبِلوا بما كان من الأجدى القبول به منذ البداية.

وإعتبر البيان ان كما كان آداؤهم الحكومي بالتصويب على مَن يعمل، يعترضون اليوم على المبادرة التي طالب بها وباركها الجميع واصبحت الامل الحكومي الاخير.

ورأى البيان ان من يعمل ليكون جامعاً لكل اللبنانيين لا يحصر نفسه بتمثيل فئة واحدة ولا يُتهم بالاستئثار.

وختم بالقول:" في زمن المصالحات والأعياد الميلادية كان الأجدى لو انك افتديتنا واكرمتنا بتصريح يجمع ولا يفرق".