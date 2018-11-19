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إنعاشاً للذاكرة.. كابي ليون يكشف ما حصل

19
NOVEMBER
2018
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بعد اتهامه من قبل احد المسؤولين الاعلاميين في حزب القوات اللبنانية جورج عاقوري بمنع طلاب حزب الوطنيين الاحرار من وضع لوحة في ذكرى الانسحاب السوري على صخور نهر الكلب عام ٢٠١٣، علق وزير الثقافة السابق كابي ليون بما يلي: "سيد عاقوري إنعاشا للذاكرة؛ إن ما أقدم عليه من تسميهم "طلاب الاحرار" هو تعد بكل المقاييس... فقد تعدوا على حارس الموقع وطردوه وتعدوا على موقع اثري عبر وضع لوحة (بغض النظر عن مضمونها) دون التنسيق مع المديرية العامة للآثار ودون تبليغ حتى... كانت عراضة غوغائية لاستقطاب شعبية زائلة...


ان ما يطلبه الوزير باسيل اليوم هو الاستحصال على "إذن" والتنسيق مع الجهة المسؤولة عن الموقع التاريخي... الأمران مختلفان، أليس كذلك؟!

 

ان كابي ليون يفتخر بما قام به في ٢٠١٣ تطبيقا للقانون، كما يفتخر بمقياس اكبر بكثير بتصديه للاحتلال سلميا حينما كان التصدي واجبا تخلى عنه العديدون ممن تعلم"...

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