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جمعية تاليا الخيرية الإجتماعية تقيم حفلها السنوي

19
NOVEMBER
2018
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أقامت جمعية تاليا الخيرية الإجتماعية بحضور رئيسها الفخري الإعلامي السيد جورج قرداحي حفل عشاء سنوي خيري في بيروت - فندق كمبينسكي الجناح يوم الخميس مساءاً بتاريخ 15 تشرين ثاني 2018 ، لإستعراض إنجازات الجمعيّة خلال العام 2018 وأهدافها المستقبلية و حضر الحفل حشد كبير من الفعاليات الإجتماعية والسياسية والإعلامية.


تميز الحفل بعرض أزياء يحمل توقيع المصمّم المبدع وديع دو جريج بعنوان " we will always have tomorrow" بمشاركة عدد من أطفال مرضى الشفة المشقوقة والذين تعالجوا من خلال اجراء العمليات الجراحية اللازمة والتي تكفلت بها جمعية تاليا.


اختتم الحفل بـمزاد علني على أحد الفساتين من المجموعة نفسها حيث يعود ريع جميع العائدات لمساعدة المزيد من العائلات المحتاجة.


كما وأعلنت الإعلامية سمر أبو خليل عن قيمة المساعدات التي قدمتها الجمعية خلال السنوات الماضية بقيمة مالية فاقت مليونان وستمائة الف دولار أمريكي ، موزعة على دعم مشاريع التمكين لإيجاد فرص عمل للأشخاص والعائلات التي تستحق المساعدة ، وايضاً عمليات الشّفة المشقوقة لمن يعانون تشوهات خَلقية في الشفة وتشققات في الحلق ، ومساعدات طبية لمعالجة مرضى السرطان ومساعدات تدعم الطلاب المتفوقين في القطاع التربوي.

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