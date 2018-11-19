قائد الجيش للتلامذة الضباط: الطريق أمامكم طويلة وقاسية

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تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، الكلية الحربية في الفياضية، لمناسبة دخول التلامذة الجدد المقبولين في الكلية، وتوجّه إليهم، قائلاً: "لقد اجتزتم امتحانات صعبة كان الهدف منها اختيار الأكفأ. لم يكن النجاح وحده هو المعيار، إنما التفوّق ونيل المركز الأفضل. أتيتم من كل أنحاء الوطن وأثبتّم أن المؤسسة العسكرية لجميع المناطق والفئات والطبقات الاجتماعية".





وأضاف" للسنة الثانية على التوالي، التزمنا الهدف نفسه والرؤية نفسها، والمعايير الثابتة التي تتمثّل بامتحانات تنافسية لاختيار الأكفأ مراعين التوزيع الطائفي المطلوب. ولمسنا قبولاً من جميع الناس واقتناعاً بصوابية قرارنا، إيماناً منهم بالمؤسسة العسكرية".





كما رحّب بالتلامذة الجدد في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، قائلاً لهم: "الطريق أمامكم طويلة وقاسية ومليئة بالصعوبات، لكنْ بعد تخرجكم من الكلية الحربية ستكونون رجالاً أشدّاء قادرين على تحمل المسؤولية".





ونوّه العماد عون باللجنة الفاحصة ومناقبيتها، ومتابعتها الحثيثة التي أدت إلى اختيار التلامذة الناجحين وفقاً لأعلى المعايير التعليمية، ومستوى التلامذة وتحصيلهم العلمي فقط.





بعد ذلك تفقّد العماد عون جهاز إسكان العسكريين المتطوعين، وحضر إيجازاً قدّمه رئيس الجهاز، ثمّ جال في أقسامه والتقى ضباطه وعسكرييه، مطّلعاً على سير العمل فيه. وثمّن الدور الأساسي الذي يؤدّيه الجهاز لتأمين مساكن لائقة للعسكريين، مؤكداً سعي القيادة بشكل متواصل، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لحلّ أزمة القروض، وتمكين الجهاز من متابعة عمله.