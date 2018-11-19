living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائد الجيش للتلامذة الضباط: الطريق أمامكم طويلة وقاسية

19
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، الكلية الحربية في الفياضية، لمناسبة دخول التلامذة الجدد المقبولين في الكلية، وتوجّه إليهم، قائلاً: "لقد اجتزتم امتحانات صعبة كان الهدف منها اختيار الأكفأ. لم يكن النجاح وحده هو المعيار، إنما التفوّق ونيل المركز الأفضل. أتيتم من كل أنحاء الوطن وأثبتّم أن المؤسسة العسكرية لجميع المناطق والفئات والطبقات الاجتماعية".



وأضاف" للسنة الثانية على التوالي، التزمنا الهدف نفسه والرؤية نفسها، والمعايير الثابتة التي تتمثّل بامتحانات تنافسية لاختيار الأكفأ مراعين التوزيع الطائفي المطلوب. ولمسنا قبولاً من جميع الناس واقتناعاً بصوابية قرارنا، إيماناً منهم بالمؤسسة العسكرية".



كما رحّب بالتلامذة الجدد في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، قائلاً لهم: "الطريق أمامكم طويلة وقاسية ومليئة بالصعوبات، لكنْ بعد تخرجكم من الكلية الحربية ستكونون رجالاً أشدّاء قادرين على تحمل المسؤولية".



ونوّه العماد عون باللجنة الفاحصة ومناقبيتها، ومتابعتها الحثيثة التي أدت إلى اختيار التلامذة الناجحين وفقاً لأعلى المعايير التعليمية، ومستوى التلامذة وتحصيلهم العلمي فقط.



بعد ذلك تفقّد العماد عون جهاز إسكان العسكريين المتطوعين، وحضر إيجازاً قدّمه رئيس الجهاز، ثمّ جال في أقسامه والتقى ضباطه وعسكرييه، مطّلعاً على سير العمل فيه. وثمّن الدور الأساسي الذي يؤدّيه الجهاز لتأمين مساكن لائقة للعسكريين، مؤكداً سعي القيادة بشكل متواصل، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لحلّ أزمة القروض، وتمكين الجهاز من متابعة عمله.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout