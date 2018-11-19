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احتفال بالاستقلال في جامعة الروح القدس

19
NOVEMBER
2018
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بمناسبة يوبيل لبنان – 75 سنة استقلال، نظّم مكتب شؤون الطلاب في جامعة الروح القدس- الكسليك احتفالا حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال هاشم، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة وجمع من المديرين والأساتذة والموظفين والطلاب.


استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة مكتب شؤون الطلاب ألقتها الطالبة نتالي أبو حرب. وقالت: "نجتمع اليوم في وقفة قصيرة لنتذكر وللمرّة الخامسة والسبعين استقلال وطننا لبنان. في مثل هذا اليوم سطّر أجدادنا وآباؤنا موقفا مشرّفا وأعلنوا فجرا جديدا للبنان، مفعما بالأمل والمستقبل المشرق".


وأضافت: "في جامعة الروح القدس- الكسليك نجتمع كلّ سنة لنحتفل ونفتخر بذكرى الاستقلال أجمل أعيادنا ونعلن من جديد ولاءنا للبنان وطن سيّد، حرّ، ومستقلّ. يوم الاستقلال ليس كباقي الأيّام وتاريخه ليس كأيّ تاريخ، إنّما هو تاريخ صنعه رجال عظماء ولم تصنعه المصادفة".


وختمت: "لا كلمات أو خطابات توفي وطننا فرحتنا بحرّيّته واستقلاله فالوطن ليس فقط أرضا نعيش عليها، ولكنه كيان يعيش فينا. ونحن طلّاب جامعة الرّوح القدس نتعهّد من جديد في هذه الذكرى أن نسعى دائما للمحافظة على وطننا لبنان، فنصون العيش بسلام بين جميع أبنائه ونجعله فوق كلّ اعتبار أو انتماء. حبّ الوطن أقوى من كلّ منطق".


وتخلل الاحتفال باقة من الأغاني الوطنية. كما تمكّن الحضور من ارتداء البزّة العسكرية للجيش اللبناني، لأخذ الصور التذكارية احتفاء بالمناسبة.

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