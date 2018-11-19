الرئيس عون تلقى برقية تهنئة بذكرى الاستقلال من الرئيس الاميركي.. الرئيس ترامب: الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لازدهار لبنان وأمنه وسلامه

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم برقية تهنئة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان. واكد الرئيس الاميركي وقوف بلاده الثابت في دعم ازدهار لبنان وامنه وسلامه، كما اشاد بالتقدم الذي تحقق خلال العام المنصرم لجهة اجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي ومكافحة الارهاب.

وجاء في برقية الرئيس ترامب:

" فخامة الرئيس،

باسم الشعب الاميركي، أتوجه الى الشعب اللبناني بأحر التمنيات باحتفالات آمنة وفرحة بالعيد الـ75 لاستقلال لبنان في 22 تشرين الثاني.

إننا، اذ نثمّن عالياً الشراكة بين بلدينا ونشيد بالتقدم الكبير الذي حققته حكومتكم خلال العام المنصرم، بما في ذلك اجراء انتخابات تشريعية ناجحة والثبات في مكافحة الارهاب، تتطلع الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة الملتزمة الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله السياسي.

إقبلوا تهنئتنا العميقة في هذا اليوم التاريخي، وثقوا بأن الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لازدهار لبنان وأمنه وسلامه".