باسيل بعد لقائه نواب اللقاء التشاوري: رئيس الجمهورية ليس طرفاً في هذه الإشكالية التمثيلية

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أكَّد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عقب لقائه اللقاء السني التشاوري، أن هناك حديث صريح وجدي يهدف للوصول الى حل العقدة السنية.

وقال باسيل: "هناك امر يجب الاعتراف به وهي الحيثية التي يمثلها اللقاء التشاوري المؤلف من 6 نواب سنة"، طالباً من الاطراف المعنيين اي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والنواب المستقلين أن يناقشوا الحل بينهم من خلال لقاء يجمع الطرفين".

ولفت إلى أن اللقاء بين الرئيس الحريري والنواب المستقلين ليس هدفاً انما خطوة باتجاه الحل.

وختم باسيل كلامه: " كان هناك حديث عن تبادل بين الرئيس عون والحريري بوزير مسيحي مقابل اخر سني سيتم سحب هذا الطرح لكي لا يكون الرئيس عون طرف في هذه الاشكالية التمثيلية".