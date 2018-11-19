برقية من ترامب للرئيس الحريري.. ماذا جاء فيها؟

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تلقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري برقية تهنئة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمناسبة عيد الاستقلال، عبر فيها عن احر التمنيات للشعب اللبناني بهذه الذكرى.

واعرب الرئيس ترامب عن تقديره بشكل عميق للشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان، وقال: “نحن نشيد بالتقدم الكبير الذي حققته حكومتكم خلال العام الماضي بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية ناجحة وصمودكم في الكفاح ضد الإرهاب”.

واكد “ان الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع حكومة لبنانية جديدة ملتزمة بدعم سيادة لبنان واستقلاله السياسي”. ومشددا” ان بلاده تقف صامدة في دعمها للبنان مزدهر وآمن وسالم”.

كذلك تلقى الرئيس الحريري سلسلة برقيات تهنئة بالعيد من رؤساء دول ومسؤولين ابرزها من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء بولندا Mateusz Morawiecki، رئيس وزراء البوسنة والهرسك الدكتور دينيس زفيزديك، رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.