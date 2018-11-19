لقاء مع صحناوي في الجامعة العربية المفتوحة عن ريادة الأعمال

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إستضافت الجامعة العربية المفتوحة في حرمها في بدارو، النائب نقولا صحناوي في جلسة خاصة، لمناسبة إطلاق مشاركتها في مسابقة Hult Prize Competition، وهي مسابقة لريادة الأعمال الإجتماعية، في حضور حشد من الطلاب بالإضافة الى الكادر الأكاديمي والإداري.

إستهل صحناوي اللقاء متحدثا عن أهمية ريادة الأعمال الإجتماعية، وشجع الشباب على "خوض هذه التجربة بشجاعة وعزم وخصوصا أن الطالب في مثل هذه السن يكون خلاقا ومبتكرا". وأوضح أن "من غير المتوقع أن تنجح جميع الأفكار الريادية، غير أن ذلك يجب ألا يكون مدعاة للإحباط بل يجب أن نستمر في تطوير وطرح الأفكار الريادية".

سركيس

وشرحت رئيسة الجامعة البروفسور فيروز سركيس دور الجامعة العربية المفتوحة "في تشجيع طلابها على ريادة الأعمال من خلال افتتاح مركز "ريادة الأعمال" في الجامعة منذ أكثر من خمس سنوات". وتحدثت عن الدورات التدريبية المجانية التي خضع لها الطلاب في هذا المركز "لاكتساب المهارات التقنية والتي مكنتهم من اطلاق مشاريعهم الريادية وتحقيق نجاحات عديدة، حيث أصبح عددا منهم يملك مؤسسات كبيرة".

وفي حوار مع الطلاب أشاد صحناوي بقرار مصرف لبنان الرقم 331 الذي دعم بقوة ريادة الأعمال، كما نوه بحاضنات الأعمال او incubators "التي تساعد في تحسين مهارات رواد الأعمال وتوفر المساعدة لهم". وتطرق إلى تأسيسه "Beirut Angels" التي تقدم الدعم لرواد الأعمال "فتكون حلقة وصل بينهم وبين الممولين بهدف تأمين رأسمال يمكنهم من ترجمة أفكارهم إلى مشاريع حقيقية".

إختتم اللقاء بكوكتيل، تبادل خلاله الحاضرون الآراء والإقتراحات حول ريادة الأعمال وبالأخص مشاركتهم في مسابقة "هالت برايز" العالمية.