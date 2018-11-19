living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء مع صحناوي في الجامعة العربية المفتوحة عن ريادة الأعمال

19
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستضافت الجامعة العربية المفتوحة في حرمها في بدارو، النائب نقولا صحناوي في جلسة خاصة، لمناسبة إطلاق مشاركتها في مسابقة Hult Prize Competition، وهي مسابقة لريادة الأعمال الإجتماعية، في حضور حشد من الطلاب بالإضافة الى الكادر الأكاديمي والإداري.

 

إستهل صحناوي اللقاء متحدثا عن أهمية ريادة الأعمال الإجتماعية، وشجع الشباب على "خوض هذه التجربة بشجاعة وعزم وخصوصا أن الطالب في مثل هذه السن يكون خلاقا ومبتكرا". وأوضح أن "من غير المتوقع أن تنجح جميع الأفكار الريادية، غير أن ذلك يجب ألا يكون مدعاة للإحباط بل يجب أن نستمر في تطوير وطرح الأفكار الريادية".

 

سركيس
وشرحت رئيسة الجامعة البروفسور فيروز سركيس دور الجامعة العربية المفتوحة "في تشجيع طلابها على ريادة الأعمال من خلال افتتاح مركز "ريادة الأعمال" في الجامعة منذ أكثر من خمس سنوات". وتحدثت عن الدورات التدريبية المجانية التي خضع لها الطلاب في هذا المركز "لاكتساب المهارات التقنية والتي مكنتهم من اطلاق مشاريعهم الريادية وتحقيق نجاحات عديدة، حيث أصبح عددا منهم يملك مؤسسات كبيرة".

 

وفي حوار مع الطلاب أشاد صحناوي بقرار مصرف لبنان الرقم 331 الذي دعم بقوة ريادة الأعمال، كما نوه بحاضنات الأعمال او incubators "التي تساعد في تحسين مهارات رواد الأعمال وتوفر المساعدة لهم". وتطرق إلى تأسيسه "Beirut Angels" التي تقدم الدعم لرواد الأعمال "فتكون حلقة وصل بينهم وبين الممولين بهدف تأمين رأسمال يمكنهم من ترجمة أفكارهم إلى مشاريع حقيقية".

 

إختتم اللقاء بكوكتيل، تبادل خلاله الحاضرون الآراء والإقتراحات حول ريادة الأعمال وبالأخص مشاركتهم في مسابقة "هالت برايز" العالمية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout