التيار الوطني الحر يردّ على جميل السيّد

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يستغرب التيار الوطني الحر قيام النائب جميل السيد بفتح سجال في غير مكانه حول ما قاله رئيس التيار الوزير جبران باسيل الذي كان يتحدث عن واقعة تاريخية لا خلاف عليها وهي انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، دون ذكرٍ منه لأي وصفٍ للجيش السوري في حينه،

علماً ان موقف التيار من هذا الموضوع معروف ممّا اذا كان وجود الجيش السوري آنذاك وصاية او احتلال، الّا ان الأمر في حالتيه لا يغيّر من واقعة الانسحاب في ٢٦ نيسان ٢٠٠٥.



ويذكّر التيار الوطني الحر أنه كان قد وضع عام 2005 بحضور الوزير باسيل آنذاك على إحدى صخور نهر الكلب لوحة تؤرّخ لهذا الإنسحاب لكنها ازيلت في ظروف غامضة .



يبقى انّ هذا الانسحاب يسجّل في خانة سيادة واستقلال لبنان ولا يجب ان يكون اي خلاف على وضعه في هذه الخانة؛ كما ان دحر الارهابيين من لبنان في عام ٢٠١٧ يسجّل في الخانة نفسها وتستحقّ لوحةً على صخور الاستقلال في نهر الكلب.