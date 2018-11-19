الرئيس عون تسلم رسالة من امير قطر يؤكد فيها حضوره القمة التنموية في كانون الثاني المقبل

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الشيخ تميم :نأمل ان تسهم في دعم التضامن العربي

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رسالة خطية من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلها اليه سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر، أكد فيها تلبيته الدعوة التي كان وجهها اليه الرئيس عون للمشاركة في اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد دورتها الرابعة في بيروت من 19 الى 20 كانون الثاني 2019.

واعرب امير قطر عن امله في "ان تحقق هذه القمة اهدافها المرجوة وان تسهم في دعم التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير شعوبنا ورفعة امتنا".

الوزير يعقوب الصراف

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وعرض معه اوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، اضافة الى الاوضاع الامنية في البلاد. وخلال اللقاء هنأ الوزير الصراف الرئيس عون بالذكرى الــ 75 للاستقلال وقدم له هدية تذكارية عبارة عن بندقية اثرية مرفقة بشعار عيد الاستقلال.

النائب السابق مروان ابو فاضل

واستقبل الرئيس عون الامين العام لــ "اللقاء الارثوذكسي" النائب السابق مروان ابو فاضل واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والاوضاع في المنطقة اضافة الى مسار تشكيل الحكومة الجديدة. واوضح ابو فاضل انه بحث مع الرئيس عون في التمثيل الارثوذكسي في الحكومة.