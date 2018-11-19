الإحتفال بعيد العلم في ساحة ساسين

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دعوى عامة للمشاركة يوم الأربعاء مساء في عيد العلم في ساحة ساسين مع موسيقى الكشاف السرياني والنواب.

شاركونا الإحتفال الرمزي بعيد العلم بساحة ساسين مع فوج موسيقى الكشاف السرياني اللبناني

Célébrez avec nous la fête symbolique du drapeau à Sassine en la présence de la fanfare du régiment des Scouts Syriaque Libanais*

*التاريخ :* الأربعاء 21 تشرين الثاني novembre الساعة السادسة والنصف مساء

*المكان :* ساحة ساسين- تحت العلم اللبناني

تحتفل هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر بعيد العلم بمشاركة أهالي المنطقة والنواب من كافة الأطياف السياسية والمخاتير وبمشاركة فوج موسيقى الكشاف السرياني اللبناني التي ستعزف النشيد الوطني اللبناني بالإضافة الى أناشيد وطنية أخرى إحتفاءا بالمناسبة.

*التيار الوطني الحر*

منسق بيروت الأولى

المحامي عماد جعارة