الرئيس عون هو من يفتح الأبواب الموصدة ... (د. وسام صعب)

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لاشك أن الأمور في لبنان قد تعدت كل السقوف وتجاوزت كل التوقعات، وها هي اللعبة السياسية قد تفلتت من عقالها إزاء واقع متشرذم يدور فراغياً في فلك المتناقضات ويحكمه منطق اللاءات ... حتى أمسينا أمام حالة عقم سياسي تتحكم فيها إعتبارات ومصالح متناقضة في طروحاتها ومقارباتها للأمور.

ومن هذا المنطلق أصبح عبثياً أن نتكلم عن دولة القانون في ظل واقع سياسي مهترئ متشعب المصالح ومتناقض الخيارات ... وهذا ما أوجد معه تناقضاً في المفاهيم الإجتماعية لأسس ومقومات بناء الدولة الدستورية الذي قاد بشكل أو بآخر إلى زيادة الأوضاع سؤاً وتأزماً ...

مضى على تكليف الرئيس الحريري سبعة أشهر والوضع لا يزال هو هو على حاله يتأرجح بين السلبية المفرطة والإيجابية الخجولة، حتى إن حلت عقدة من هنا تعقدت الأمور من هناك ... سبعة أشهر على التكليف والشعب اللبناني يعيش يوميات هاجس تشكيل الحكومة دون أن تأتي أي مساع نتائجها المرجوة، بالرغم من بروز تحذيرات دولية جدية بهذا الخصوص حول خطورة الوضعين المالي والإقتصادي الذي لم يعد يحتمل أي مماطلة أو تسويف، والخشية بالوقت نفسه من ضياع إنجازات مؤتمر سيدر الفرنسي وتقديماته التي قاربت زهاء 12 مليار دولار أميركي ... هذا عدا عن امتعاض الدول المانحة على الطريقة التي تدار بها الأمور في لبنان، وهذا ما قد يشكل سبباً إضافياً لخسارة نتائج مؤتمر سيدر ومقرراته ...

ولكن فيما يشبه التوصيف الموضوعي للوضع الإقتصادي عامة نقول أننا لسنا بوارد أو من هواة رثاء الإقتصاد اللبناني أو تعداد ما يشوبه من مخاطر تتهدده، إلا أن ذلك لا يمنع من توصيف واقعنا بالصعب والدقيق والمأزوم، وبالإقتصاد المتباطئ الذي لم يحقق في أحسن الأحوال نمواً في السنتين الماضيتين أكثر من 1%.

لكن بالمقابل دعونا نعترف أن لبنان لا يزال لتاريخه ورغم كل الصعوبات يقوى على مجابهة المخاطر التي تتهدده وذلك بالنظر لعدة عوامل قد يكون أهمها دينامية ومنظومة التركيبة اللبنانية التي أصبحت متعايشة مع منطق الأزمات الطويلة الأمد وتداعياتها.

الجميع أصبح يدرك تماماً سلبيات الوضع الإقتصادي عامة وإيجابياته، يدركون أننا على فوهة بركان، لكننا على الأرجح لن نتهاوى فيه، ذلك أن قواعد اللعبة السياسية في لبنان وكما الإقتصادية أصبحت محكومة بمنطق الدفع الذاتي أي أنها تسيّر نفسها بنفسها بالنظر للحصانة التي إكتسبها الوضع الداخلي عامة إزاء واقع لم يكن يوماً إلا مأزوماً، فأصبح متعايشاً بطبيعة الحال مع فيروس الفوضى وعدم إنتظام الحياة السياسية فيه.

ولكن هذا لا يعني أن لبنان ليس متضرراً من جراء ما يحصل، فلبنان يبقى المتضرر الأول والتي شاءت الأقدار أن يدفع دوماً فاتورة أخطاء مسؤوليه، ومن هنا أصبحت الحاجة أكثر من ملحّة لإدارة محركات العمل السياسي المسؤول، وإلا سنصبح كمن يجترح السم بيديه، وهو وإن كان يعلم أو لا يعلم، فمصيره بات محتوماً ...

فهل يمرر رئيس الجمهورية مناسبة ذكرى عيد الإستقلال بحالتها الحاضرة ومن ثم بعدها يضع على طاولة بعبدا الرئاسية مفاتيح الحل للأبواب الموصدة بعد أن يضع الجميع أمام مسؤولياته الوطنية تجنباً للسيناريوات الأسوأ خصوصاً وأن طبيعة المشكلة القائمة ليست مستعصية عن الحل، فالرئيس عون الذي هو بي الكل هو أيضاً أم الصبي الذي عليه وحده يقع عبء المسؤولية الدستورية كرئيس للجمهورية لإجتراح الحلول الممكنة حتى ولو كان ذلك على حساب حصته الوزارية، لأن الأمور وإن قيست أو وضعت في الميزان سيتبين من خلالها أن المعيار الأساسي ليس بعدد الوزراء بقدر ما هو إيمان بمسيرة بناء أسس الدولة الدستورية التي يسعى الرئيس إلى تحقيقها في السنوات الأربع المتبقية من عهده ...