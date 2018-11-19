وزارة الإقتصاد: لا نتعاطى الانشطة التجارية وليس لدينا أي وكيل معتمد لبيع العدادات

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغاً ورد فيه: "ورد الى مركز تلقي الشكاوى في مديرية حماية المستهلك اتصالات من مواطنين ابلغوا بموجبها عن قيام المدعو فادي ابي عقل باستعمال صفة "وكيل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة" مستغلا اسم الوزارة من اجل التأثير على المواطنين و إقناعهم بشراء العدادات الكهربائية الموجودة لديه، الامر الذي يشكل جرم الاحتيال المنصوص والمعاقب عليه في الفقرة 4 من المادة 655 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات كل من قام باستعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير وحمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء أو منفعة واستولى عليها،

ومع احتفاظ الوزارة بحقها في الادعاء على المدعو فادي ابي عقل وملاحقته امام القضاء المختص، وتلافيا لأي التباس يمكن ان يحصل بهذا الخصوص،

يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح لكافة المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية بانها لا تتعاطى الانشطة التجارية وليس لديها أي وكيل معتمد لبيع العدادات في أي من المناطق اللبنانية وتدعوهم الى توخي الحذر في التعامل مع مثل هؤلاء الاشخاص وتشدد على وجوب ابلاغ الجهاز المختص لدى الوزارة عند مواجهة مثل هذه الحالات كي تتمكن الوزارة على ضوء ذلك من اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الفاعلين"