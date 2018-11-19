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قوى الأمن تعلن عن تدابير السير يوم الخميس بمناسبة عيد الإستقلال

19
NOVEMBER
2018
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه لمناسبة الإحتفال بعيد الاستقلال سيقام عرض عسكري في جادة شفيق الوزان بتاريخ 22/11/2017، لذلك ستتخذ المديرية تدابير السير التالية:

 

منع وقوف السيارات إعتباراً من الساعة 21.00 من يوم الاربعاء في 21/11/2018 ولغاية الانتهاء في اليوم التالي:

 

_ من المرائب الموجودة ضمن نطاق الوسط التجاري.

_ من تمثال المغترب حتى الصيفي بيت الكتائب.

_ من تمثال المغترب حتى فندق فينيسيا، مروراً بجميع الشوارع الفرعية ما بين جادتي شارل حلو وشفيق الوزان.

_ من برج الغزال حتى برج المر.

_ من برج المر حتى فندق فينيسيا.

_ من برج الغزال حتى الصيفي بيت الكتائب.

_ من برج الغزال – ساحة جبران التويني/ شارع سرسق حتى تقاطعه مع طلعة العكاوي، ونزولاً باتجاه شارع ارمينيا / شارع فؤاد بطرس.

_ من الفورم دي بيروت الكرنتينا حتى المرفأ.

_ من زقاق البلاط، ساحة رياض الصلح، شارع الامير بشير، شارع جورج حداد، جادة شفيق الوزان.

_ من طريق المطار جادة غانا – الاسد، جسر سليم سلام، الاسكوا، ساحة رياض الصلح، شارع الأمير بشير، جادة شفيق الوزان.

_ من تقاطع برج الغزال حتى تقاطعه مع جسر الحكمة، جادة ألفرد نقاش، أوتيل ديو العدلية، جسر الرئيس الياس الهراوي

- من برج الغزال حتى برج المر.

- من برج المر حتى فندق فينيسيا.

- شارع عمر بيهم/ شارع بشارة الخوري المسلك الغربي.

منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 5.00 من فجر الاربعاء 21/11/2018 على الطرقات المحيطة بمكان الاحتفال وتحويل السير وفقاً لما يلي:

_ من شارع ابن سينا باتجاه نفق فينيسيا الى شارع فخر الدين.

_ من التباريس باتجاه برج الغزال جسر فؤاد شهاب، نفق فرنجية فينيسيا.

_ من نزلة الباشورة الاطفائية باتجاه الباشورة زقاق البلاط.

_ من جسر سليم سلام باتجاه نفق فرنجية فينيسيا.

_ من جادة شارل الحلو / فتحة الاطفائية والالتفاف باتجاه الدخولية.

_ من فندق مونرو القادم من شارع فخر الدين، (نفق فينيسيا) باتجاه السان جورج.

_ من ساحة زقاق البلاط باتجاه جسر فؤاد شهاب.

_ تحت جسر فؤاد شهاب (نزلة فلافل صهيون – باتجاه برج الغزال )

 

ملاحظة: تجري تجارب العرض العسكري يوم الثلاثاء في 20/11/2018.

 

ودعت المديرية المواطنين الى التقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن وبعلامات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.

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