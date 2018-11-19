دريان: العقدة ليست سنية بل سياسية مستحدثة بامتياز

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أكد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، "أننا مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يناضل لتشكيل الحكومة".

ولفت في رسالته بمناسبة عيد المولد النبوي، الى ان "التفاؤل بولادة الحكومة مستمر مهما اشتدت العواصف فلا بدّ للعقد ان تحل بالتفاهم والحوار".

وقال دريان: "الازمة الاخيرة مستحدثة وهي ليست عقدة سنية كما يظنّ البعض بل عقدة سياسية مستحدثة بامتياز ينبغي حلّها دون ان يكون هناك غالب أو مغلوب".

واضاف: "من يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف بالتعاون والتشاور مع رئيس الجمهورية ولا يجوز فرض شروط عليهما من اي طرف سياسي".

نحذر من كل هذا العبث والتلاعب بمصير الوطن والدولة.