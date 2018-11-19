ذهب مزيف في المنصورية!

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أعلنت المديرية العامة لقــوى الأمن الداخـلي ــ شعبـة العلاقـات العامة في بلاغ، عن ان “معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام أشخاص بأعمال احتيالية من خلال بيع ذهب مزيّف، ضمن محافظة جبل لبنان.

وبتاريخ 15/11/2018، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة المذكورة من توقيف ثلاثة أشخاص من التابعية السورية، بالجرم المشهود، أثناء قيامهم ببيع ذهب مزيّف إلى عدد من المواطنين في محلّة المنصورية، وهم كل من:

ز. ع. (مواليد عام 1992)

م. ب. (مواليد عام 1988)

ع. ب. (مواليد عام 1970)

وضُبط بحوزتهم /89/ سواراً من الذهب المزيّف وسواراً واحداً من الذهب الأصلي، إضافةً إلى ضبط مبلغ من المال وهواتف خلوية وكمية من مادة باز الكوكايين. كما جرى ضبط السيّارة التي كانوا على متنها، وهي من نوع “هيونيداي” لون أسود.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، كما اعترف الموقوف الأول بتعاطي المخدّرات.

وأحيلوا مع المضبوطات إلى مفرزة الجديدة القضائية، والموقوف ز. ع. المذكور إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.