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الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تعزز قدرة المجتمع المدني على تشجيع المشاركة المدنية وكسب التأييد

19
NOVEMBER
2018
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احتفلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال مشروع بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي – بناء القدرات (BALADI CAP)، بتخرُّج 34 منظمة من منظمات المجتمع المدني في لبنان التي استكملت برنامج التدريب على بناء القدرات الخاصّ بمنظمات المجتمع المدني.
 
أُقيم حفل التخرج بحضور السيد بروس مكفارلاند، القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في لبنان، إلى جانب 100 شخصية من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
 
وفي أثناء الفعالية أعلن السيد مكفارلاند عن إطلاق إحدى عشر منحة مُقدمة لدعم جهود منظمات المجتمع المدني في كسب التأييد بقيمة تصل إلى 780.000 دولار مقدمةً إلى منظمات المجتمع المدني التي شاركت في عملية التدريب على بناء القدرات.
 
يمثل برنامج التدريب على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني عملية تدريب شاملة تصل مدتها إلى عامين، وتغطي موضوعات مثل: الإدارة المالية، والحوكمة والإدارة، والرصد والتقييم، وجمع التبرعات، والعلاقات العامة.
 
في ملاحظاته، قال السيد مكفارلاند: "لقد كانت حكومة الولايات المتحدة داعمًا قويًّا للمجتمع المدني اللبناني وبشكل أكثر تحديدًا فقد كانت مؤيدًا قويًّا لحقوق الإنسان في لبنان".
 
وقد أكد على أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة ليس فقط على مستوى المنظمات، ولكن أيضًا على مختلف المستويات الحكومية، بهدف تمهيد الطريق للتغيير الاجتماعي والمساهمة في بلد أكثر استقرارًا وازدهارًا.
 
تُعد المنح المقدمة لدعم جهود منظمات المجتمع المدني في كسب التأييد بمثابة جزءًا من مبادرة بقيمة 2.6 مليون دولار، برعاية مشروع بناء تحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي – بناء القدرات (BALADI CAP)، لدعم شبكات منظمات المجتمع المدني المحلي التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان، والحوكمة الرشيدة، والمساءلة، والحفاظ على البيئة، ومعالجة النفايات الصلبة. كما تشجع مبادرة المنح المقدمة لمنظمات المجتمع المدني مشاركة المواطن في الشؤون العامة، والمشاركة في منصات المناقشات العامة المستنيرة.
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