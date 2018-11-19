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مسعد: كلام مسؤول البنك الدولي أخطر من مجرد تصريح

19
NOVEMBER
2018
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اعتبر رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد  ان كلام نائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق الوسط فريد بلحاج حول ما يجري في لبنان، هو بمثابة مضبطة اتهام في حق الطبقة السياسية المسؤولة عن الكارثة الاقتصادية والمالية التي بدأت تتظهّر اكثر فأكثر في هذه الحقبة.
 
ولفت مسعد الى ان المسؤول في البنك الدولي، والذي يعرف لبنان جيدا بحكم وجوده لسنوات طويلة في البلد كمدير للبنك الدولي في بيروت، قال كلاما لو قيل في اي دولة اخرى في العالم كان سيؤدي الى إسقاط حكومات ورؤوس كبيرة، لكن في لبنان جرى التعامل مع الحقائق التي أوردها بلحاج وكأنها مجرد تصريح اضافي يمكن الاكتفاء بالتعليق عليه.
 
تابع مسعد: مسؤول البنك الدولي قال لنا ان حكوماتنا المتعاقبة لم تفعل شيئا في البلد، وان كل دول المنطقة تتحرك في اتجاه التطوير والاصلاحات باستثناء لبنان. وحذّرنا من فقدان اموال "سيدر" اذا بقي الوضع على حاله. ومع ذلك، لم  يتحرك من يعنيهم الامر، ولا تزال الامور تُنذر بالاسوأ.
وطالب مسعد بأن يتحول كلام بلحاج الى عنوان لفتح حوار سياسي-اقتصادي في البلد، يتم في خلاله اتخاذ قرارات انقاذية، لأن ما بدأ يلوح في الافق،  ينذر بعواقب وخيمة سيدفع ثمنها كل اللبنانيين من معيشتهم وكرامتهم.
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