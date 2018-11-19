أرسلان عبر تويتر: والله عيب... إذا بعد في حدا بيفهم معنى العيب !!!

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "من المعيب حقاً الذي يحصل في البلد، قسماً بالله معيب إذ أصبح يصحّ فينا المثل القائل "اللي استحوا ماتوا.." هجرة الشباب والفساد وانهيار المؤسسسات والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية للدولة والشعب ألا يستحقون التضحية ؟؟؟ الى متى الاستفراد والهيمنة والتسلّط والارتهان وسياسة الالغاء ؟؟؟".

وأضاف: "اذا كانت الوطنية لم تجمعنا وإذا الانتخابات لم تجمعنا وإذا المصالح لم تجمعنا وإذا الوطن لم يجمعنا وإذا محاربة الاٍرهاب لم تجمعنا وإذا مقاومة اسرائيل لم تجمعنا وإذا مواجهة العقوبات لم تجمعنا وإذا لقمة عيش الناس لم تجمعنا وإذا هجرة اولادنا لم تجمعنا وإذا مواجهة الأوضاع الاقتصادية والمالية لم تجمعنا...وإذا الطوائف والمذاهب لم تجمعنا..".

وتابع: "أتساءَل دائماً ما الذي يجمعنا..؟؟ إلا الكذب والنفاق والدجل والمهاترات والفساد والسرقة والخنوع للإرادة الخارجية وعلى طول الحق على الطليان".

وختم أرسلان: "والله بكفي وعيب، إن كان أحد يفهم معنى العيب، فاذا توحّدنا جميعاً الآن واستوعبنا جميعاً بَعضنا البعض، يبقى احتمالاً بسيطاً أن نتمكّن من مواجهة الاستحقاقات الخطيرة التي تهدد اوضاعنا".