تحضروا - عواصف أوروبا بطريقها نحو لبنان..!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضات جوّية عاصفة تشكّلت بين اليونان وايطاليا وتركيا بسبب التقاء الرياح السيبيرية الباردة التي اتجهت غرباً والرياح الدافئة التي اطلقها المرتفع شبه مداري نحو الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتُسبّب، حالياً، تساقطاً للثلوج في شمال ايطاليا واليونان ووسط اوروبا بسبب التيارات القطبية التي تغطي الوسط الأوروبي، ومن المنتظر، قريباً، ان يتمدّد المرتفع الآزوري نحو وسط القارة الأوروبية ويدفع العواصف وما فيها من هطولات غزيرة نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بعد ظهر الأربعاء، حيث سيتشكل منخفض جوّي عالي الفعالية بين لبنان وقبرص وشمال مصر، سيؤثر على المنطقة، ويؤدّي الى طقس ممطر بغزارة مع عواصف رعدية وتساقط للبرَد بشكل كثيف، كما يشير الرادار، بخاصة على السواحل كدرجة اولى، تبدأ الأمطار قبل ظهر الخميس، محلية، لتشتد مساء يوم الجمعة.

بالمقابل، تتحضّر جدّة في المملكة السعودية لحالات عدم استقرار خلال هذا الأسبوع، سينتج عنها تساقط امطار غزيرة وعواصف رعدية.

لكن الأسوأ الذي سيسلّط الأضواء، مجدداً، على وسط المملكة السعودية والكويت، هو المنخفض المداري الذي يتشكل بين اليوم وغداً الثلاثاء فيتمدّد حجمه بسبب رياح المحيط الهندي الذي ستغذيه بالرطوبة من جهة، والتيار النفاث Jet STREAM، الذي سيشحن السحب الركامية فوق الكويت والعراق وشمال المملكة السعودية من جهة اخرى، فيتكرّر سيناريو الطوفان الذي ضرب المنطقة منذ ايام وسيضربها مجدداً للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا الشهر.

طقس لبنان ليوم الثلاثاء غائم مع تراجع بسيط بدرجات الحرارة، التي ستسجّل:

على الساحل: 24/19

على الجبال 1200 متر: 18/9

في البقاع: 20/10

الرياح: جنوبية شرقية قبل الظهر سرعتها 10 كلم في الساعة تنقلب شمالية غربية ضعيفة بعد الظهر.

الرطوبة: بين 50 و 75%

الضغط الجوّي: 1021hpa