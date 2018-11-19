بري: شو المطلوب مني بعد؟

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اوضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة الجمهورية انّه لم يلمس جديداً على خط تذليل عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري"، "فحتى الآن لا يوجد شيء".

وكرّر بري التأكيد "انّ الحلول ليست مفقودة، وفي الإمكان الوصول الى حل في القريب العاجل، شرط ان تكون النيّات صادقة لبلوغ هذا الحل".

ورداً على سؤال عمّا يمكن أن يقدّمه لتسهيل الحل، قال بري: "سبق لي ان بادرت في محطات حكومية سابقة الى اقتراح حل "من كيسي"، بهدف تسهيل تشكيل الحكومة، وبهذه الروحية التقيت الرئيس المكلّف في اليوم الاول لاستشاراته في المجلس النيابي، ولم نطالب بحقائب زيادة على رغم من انّ لدينا كتلاً نيابية كبيرة، وقلنا انّ ما نريده ان نبقى كما كنا في السابق أي 3 وزراء لـ"أمل" و3 وزراء لـ"حزب الله". واذا كان هناك من يقول إننا يجب ان نضحّي من جديد، "فأنا أصلاً مضحّي وعامل تقدّمة، فشو المطلوب مني بعد؟".