مصادر بلدية الغبيري لـصحيفة الاخبار: المحافظ يعرف!

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أكدت مصادر بلدية الغبيري لصحيفة الاخبار، في مقال للزميلة رلى ابرهيم، أن اجتماعاً حصل في شهر حزيران في مكتب المحافظ زياد شبيب، بحضور مندوبين عن مجلس الانماء والاعمار ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان وممثلين عن بلدية الغبيري، تقرر فيه تجربة محطة الضخ في السلطان ابراهيم (PS2) قبل البدء بضخ المجارير التي تصبّ في الرملة البيضاء.

واضاف المصدر أن لاحقا "أبلغناهم يومها أننا لن نتحمّل رمي المجارير في المنطقة أكثر من ذلك، وطلب المحافظ والبلدية مهلة 10 الى 15 يوماً من أجل تحويل خط المجارير الى قناة في منطقة الروشة. لكن المهلة طالت، وطافت المجارير في السان سيمون. لذلك قررنا إنشاء "سِكْر" في نطاق بلديتنا حتى نغلق تدفق مجارير بيروت إلينا، بعد أن كشفنا على موقع المحطة ووجدنا أن ما كان مقرراً أن يكون تجربة لأيام نفّذه المتعهد ليكون أبدياً، بمعنى أنه جرى "تلحيم السِّكر" حتى لا نتمكن من إغلاقه".