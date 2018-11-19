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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 19-11-2018

19
NOVEMBER
2018
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البناء

كواليس
توقعت مصادر متابعة لملف قتل جمال الخاشقجي ان تنشر الأجهزة التركية المزيد من الأدلة التي تستهدف إثبات تورّط ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بعدما صار إثبات مسؤولية ولي العهد السعودي نهائياً في الخلاصة التي تبنتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ورأت المصادر في تسريب معلومات تركية عن ملف متكامل لدور محمد دحلان في العملية تنفيذاً لتعلميات بن زايد بداية الموجة التي ستطال دور الإمارات وصولاً لولي عهدها باعتباره عراب ولي عهد السعودي لدى الأميركيين...

الجمهورية

تتوقع أوساط سياسية تراجع مرجع كبير عن موقفه من عقدة في إستحقاق حساس.
حصل إشتباك كلامي بين قطب نيابي وشخصية سياسية وكلاهما حليف لأحد المراجع على خلفية إتهام الثاني للأول بلعب دور سلبي حال دون تزكية إسمه لتولي حقيبة وزارية.

اللواء

همس
طلب أحد النواب الستة سحب مرشح الرئيس ميقاتي للوزارة العتيدة وأخذ أحد مرشحيهم مكانه... والطلب قيد البحث لدى أحد الوسطاء!


لغز
أثار الملف الذي وضعه محافظ بيروت عن فضيحة التعدي على مجرور الصرف الصحي وسدّه بالباطون، اهتماماً شعبياً وبيئياً واسعاً، بانتظار ما ستتمخض عنه التحقيقات التي سيجريها المدعي العام المالي والقرارات التي ستصدر بحق المتهمين بارتكاب هذا التعدي السافر على مرفق عام!

المستقبل


يقال إن ديبلوماسيِّين غربيِّين يشيرون إلى أن هناك مبالغة في الحديث عن تراجع أميركي أو إنكفاء في ملفات المنطقة وأن وجود القوات الأميركية في سوريا سيحدد شروط الحلّ السياسي وموعد عودة النازحين.

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