حرص واشنطن على الجيش والقطاع المصرفي في لبنان...إلى متى يبقى أولوية؟

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كتبت هيام القصيفي في الأخبار:



(بتصرّف)



"...حرص واشنطن الدائم على الإستقرار في لبنان يكمن في مؤسستين: الجيش الذي يحل في المرتبة الأولى بنسبة دعمه، والقطاع المصرفي الذي تحرص على سلامته، كون الطرفين يؤمنان الاستقرار الداخلي الأمني والاقتصادي. وحتى الآن، كان التعامل مع الأطراف الأربعة لا يزال مضبوط الإيقاع من دون أي تململ علني، بل إنّ كل الكلام العلني يتمحور حول دعم لبنان واستقراره، أما في الكواليس فكلام آخر.



في الآونة الأخيرة، ساد انطباع يدعو الى القراءة المعمقة للموقف الأميركي الحقيقي من لبنان، في ضوء مجموعة من الأسئلة نتجت من لقاءات في بيروت وواشنطن مع مسؤولين أميركيين. الأسئلة المركزية التي تستنتجها مصادر لبنانية التقت بمسؤولين في الإدارة الأميركية يمكن تلخيصها بالآتي: هل لا يزال لبنان أولوية بالنسبة الى إدارة ترامب، وهل تريد واشنطن الحفاظ على استقراره وهي تعتبر أنه يجنح نحو حزب الله؟ ولأي سبب تريد الحفاظ على استقرار بلد باتت تعتبر أن نفوذ حزب الله يتوسع فيه؟ ولماذا تريد مد لبنان بالمساعدات العسكرية والدعم السياسي الدولي، طالما أنه بات يعطي لحزب الله الذي تريد واشنطن حصاره مالياً وعسكرياً، موقعاً متقدماً في معادلة الحكم؟ وأليس الأفضل التخلي عنه لمصلحة دول أكثر تعاوناً وأكثر تصالحاً مع توجهات واشنطن؟ هذه هي النقطة المركزية في موضوع العقوبات والتحذيرات المتتالية الى المسؤولين اللبنانيين، بما هو متقدم أكثر من مفاوضات تأليف الحكومة ودور حزب الله فيها.



فالمقصود أن العقوبات حتى الآن تتناول أشخاصاً ومؤسسات ولم تتحول بعد الى عقوبات جماعية تتناول لبنان، وسبق أن تمكنت المصارف والمؤسسات المعنية من القفز فوقها. لكن مع ذلك، بدأت التحذيرات للمصارف وللبنان لتطبيق «حَرفي» للعقوبات. وكذلك بدأت جماعات الضغط تتحدث في الولايات المتحدة عن الهدف من إمداد الجيش بالسلاح والحفاظ على الأمن والاستقرار فيه، ليس لعدم الثقة بأدائه العسكري، أو حتى للحفاظ على التهدئة جنوباً، إنما لمغزى دعمه، فيما يتحفظ معارضو المساعدات على علاقة الجيش بحزب الله.



والقضية المحورية، اليوم، ليست في نوع العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها لبنان، بل في القرار المركزي الذي يمكن أن يتخذ في ضوء أجواء الضغط في اتجاه «التخلي عن لبنان»، لأنه لم يعد يمثل أولوية قصوى في المنطقة، بعدما تبدلت اتجاهاته. ما سئل عنه بومبيو، وما أجاب به جزء بسيط من الأجواء التي ترِد من واشنطن، وتتحدث عن أسئلة تتردد منذ نتائج الانتخابات النيابية، وصولاً الى «عدم اكتراث لبنان» بالرسائل الأميركية الشفهية، ويقال المكتوبة أيضاً، «المحذّرة من مغبة توسيع نفوذ حزب الله في الحكومة، بعد مجلس النواب واستطراداً تحوله إلى أحد الأركان السياسية الأساسية في إدارة دفة الحكم»."