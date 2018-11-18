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نبيل نقولا يرد على جميل السيد... ماذا قال؟

18
NOVEMBER
2018
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رد النائب السابق نبيل نقولا، في بيان، على "سؤال النائب جميل السيد بخصوص طلب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من نواب وهيئات التيار الوطني الحر في قضائي كسروان والمتن، أخذ الأذونات لوضع لوحة تؤرخ تاريخ انسحاب الجيش السوري ع صخرة نهر الكلب، إن كان يتحدث باسم التيار الوطني الحر، أو وزير خارجية لبنان..!!"، بالقول: "نذكر الصديق جميل السيد، بجملة أحداث تاريخية:
- الجيش السوري لم يعد وجوده شرعيا في لبنان منذ عام 1982، بعد أن طلب رئيس الجمهورية آنذاك الياس سركيس من الجامعة العربية خروج الجيش السوري من لبنان.
أعاد رئيس الحكومة الإنتقالية العماد ميشال عون في العام 1988، طلب إنسحاب الجيش السوري من لبنان، الذي كانت سببا لإندلاع حرب التحرير.
أما بخصوص إتفاق الطائف، فنؤكد عدم ملاحظة الإتفاق أي تشريع للوجود السوري في لبنان، وسبب رفض العماد عون هو الإلتباس- الفاصلة- حول عدم وضوح إنسحابه من لبنان، إذ تحدث عن إنسحاب القوات السورية الى البقاع خلال سنتين، ومن ثم الإنسحاب النهائي. من دون ذكر وقت للإنسحاب النهائي من هناك.
فاقتضى التوضيح".

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