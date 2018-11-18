باسيل من امام لوحة الجلاء: نحن باقون ومتجذرون في هذه الارض

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اراد التيار الوطني الحرّ ان يكون الاحتفال بالذكرى ال75 للاستقلال على صورة نضال رجالات الاستقلال وتضحياتهم التي خلّدت بلوحة تحمل في طياتها الكثير من العنفوان والعزّ والكرامة .



وللمناسبة انطلقت مسيرة من زكريت باتجاه جسر فخر الدين ، حيث سار رئيس التيار الوزير جبران باسيل الى جانب شباب التيار الوطني الحر في الجبال ، سالكين طريقا وعرة وصولا الى لوحة الجلاء في نهر الكلب ، حيث كانت كلمة تناولت شؤونا سياسية وطنية انمائية .



في هذا السياق اشار باسيل الى ان الحكومة غير مرتبطة بأي رهان خارجي املا أن يضع الجميع مصلحة لبنان أولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية



رئيس التيار وفي كلام صار محط اخذ ورد طلب من نواب كسروان أخذ الإذن اللازم لوضع لوحة عن الإنسحاب السوري من لبنان



فكرنا هو فكر الصخرة عندما نواجه لاستقلال لبنان وفكر الجسر عندما نريد جمع اللبنانيين، كلام لباسيل الذي اوضح ان الحفاظ على الاستقلال يكون من خلال بناء دولة تحفظنا وتحمينا معلنا عن قرار بناء المقرّ العام لـ"التيار الوطني الحر" على رأس صخرة "الإستقلال" في نهر الكلب



اتكالنا على التيار والنواب والهيئات للمحافظة على مجرى النهر الاثري والاهتمام به وجعله معلما سياحيا تاريخيا واثريا والاهم معلما سياحيا استقلاليا فجميع الذين مروا من هنا رحلوا ونحن بقينا ختم رئيس التيار