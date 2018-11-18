تدابير سير لمناسبة عيد الإستقلال.. تجنّبوا هذه الطرقات

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: "لمناسبة الإحتفال بعيد الاستقلال سيقام عرض عسكري في جادة شفيق الوزان بتاريخ 22/11/2017، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:



منع وقوف السيارات إعتباراً من الساعة 21.00 من يوم الاربعاء في 21/11/2018 ولغاية الانتهاء في اليوم التالي:



-من المرائب الموجودة ضمن نطاق الوسط التجاري.



-من تمثال المغترب حتى الصيفي بيت الكتائب.



-من تمثال المغترب حتى فندق فينيسيا، مروراً بجميع الشوارع الفرعية ما بين جادتي شارل حلو وشفيق الوزان.



-من برج الغزال حتى برج المر.



-من برج المر حتى فندق فينيسيا.



-من برج الغزال حتى الصيفي بيت الكتائب.



-من برج الغزال – ساحة جبران التويني/ شارع سرسق حتى تقاطعه مع طلعة العكاوي، ونزولاً باتجاه شارع ارمينيا / شارع فؤاد بطرس.



-من الفورم دي بيروت الكرنتينا حتى المرفأ.



-من زقاق البلاط، ساحة رياض الصلح، شارع الامير بشير، شارع جورج حداد، جادة شفيق الوزان.



-من طريق المطار جادة غانا – الاسد، جسر سليم سلام، الاسكوا، ساحة رياض الصلح، شارع الأمير بشير، جادة شفيق الوزان.



-من تقاطع برج الغزال حتى تقاطعه مع جسر الحكمة، جادة ألفرد نقاش، أوتيل ديو العدلية، جسر الرئيس الياس الهراوي



-من برج الغزال حتى برج المر.



-من برج المر حتى فندق فينيسيا.



-شارع عمر بيهم/ شارع بشارة الخوري المسلك الغربي.



منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 5.00 من فجر الاربعاء 21/11/2018 على الطرقات المحيطة بمكان الاحتفال وتحويل السير وفقاً لما يلي:



-من شارع ابن سينا باتجاه نفق فينيسيا الى شارع فخر الدين.



-من التباريس باتجاه برج الغزال جسر فؤاد شهاب، نفق فرنجية فينيسيا.



-من نزلة الباشورة الاطفائية باتجاه الباشورة زقاق البلاط.



-من جسر سليم سلام باتجاه نفق فرنجية فينيسيا.



-من جادة شارل الحلو / فتحة الاطفائية والالتفاف باتجاه الدخولية.



-من فندق مونرو القادم من شارع فخر الدين، (نفق فينيسيا) باتجاه السان جورج.



-من ساحة زقاق البلاط باتجاه جسر فؤاد شهاب.



-تحت جسر فؤاد شهاب (نزلة فلافل صهيون – باتجاه برج الغزال )



ملاحظة: تجري تجارب العرض العسكري يوم الثلاثاء في 20 / 11 / 2018.



إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ترجو المواطنين الكرام التقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن وبعلامات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام".