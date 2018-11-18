اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني بحثت مع بلدية زحلة حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة

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زار وفد من اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب، في حضور نائبه المهندس انطوان بو يونس وعضو البلدية ومسؤول لجنة النازحين في قضاء زحلة السيد طوني سماحة، نظرا للوضع الصعب الذي تمر به المدينة جراء كثافة النازحين.

وضم الوفد منسق اللجنة السيد نقولا الشدراوي، مسؤول العلاقات العامة المحامي رمزي دسوم، مسؤول العلاقات مع البلديات المهندس طوني القرى، منسقة هيئة قضاء زحلة السيدة جيهان جبور وأعضاء هيئة القضاء: سعيد رياشي، الياس البخاش ولوسيان الكركي.

وجاء في بيان انه "تم عرض آخر مستجدات ملف النزوح من ناحية الخدمات التي يقدمها الأمن العام لتسهيل وتأمين عودة النازحين الراغبين بالعودة من جهة والعفو الصادر اخيرا عن التخلف عن الإلتحاق بالخدمة العسكرية والإحتياط من جانب الدولة السورية من جهة أخرى.

وتم أيضا عرض وضع المدينة ككل من ناحية العمالة غير المشروعة وفتح المؤسسات خلافا للقانون واكتظاظ المدينة بالمخيمات العشوائية التي أثرت سلبا على صورة عاصمة الكثلكة في الشرق".

كما تطرق المجتمعون الى "أهمية التمييز بين النازحين والعمال، كون النازح لا يحق له العمل وفق القانون اللبناني، وأهمية الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وحماية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير الشرعية".

وساد اللقاء جو إيجابي خصوصا لناحية أهمية دور البلديات في الحد من تداعيات النزوح، وأثنى الوفد في الختام، على الجهود المبذولة من بلدية زحلة، رئيسا وأعضاء.