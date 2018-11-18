بالفيديو - مغنّية ايطالية أنشدت النشيد الوطني اللبناني

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اهدت المغنية الايطالية الشهيرة لورا الليغريني بصوتها "النشيد الوطني اللبناني" لمناسبة عيد استقلال لبنان ال75 .

وقالت في مقابلة مع مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في ايطاليا طلال خريس:"زرت لبنان عشقت هذا البلد وسمعت صوت فيروز الساحر الذي يروي هذا البلد الجميل، أنها بالفعل ايقونة عالمية ، صوتها له روحانية عميقة كنت أسمعها وأرى الأعلام اللبنانية منتشرة في كل مكان من طريق المطار إلى مركز العاصمة".

اضافت :"اللبنانيون يحبون بلدهم وانتماؤهم اليه قوي. وسأعود إلى لبنان وأغني هناك وهاهي أغنيتي النشيد الوطني اللبناني هديتي بعيد الأستقلال. سأعود إلى لبنان ولدي مشاريع عدة سأغني هناك وأعبر عن حبي لهذا البلد الجميل" .