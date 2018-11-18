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باسيل: لا نربط حكومتنا بأيّ مسار أو رهان خارجي ورهاننا فقط على استقلالنا

18
NOVEMBER
2018
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اشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تصريح له من امام لوحة الجلاء في نهرالكلب بمناسبة عيد الاستقلال، الى انه كل الذين دخلوا الى هذه الارض رحلوا وسقطوا ونحن بقينا، ونحن التيار الوطني الحر صخرة لبنان وصخرة الاستقلال ونبقى.

 

ودعا باسيل نواب كسروان لأخذ الإذن اللازم لوضع لوحة عن الإنسحاب السوري من لبنان فهكذا ننسجم مع تاريخنا لأننا ناضلنا حين كان النضال واجبا وصالحنا عندما حان وقت المصالحة، هذا هو التيار الوطني الذي يحترم ذاته، والاستقلال ليس فقط ارض بل عقلية ونفسية، واليوم التيار بعلاقاته الخارجية والداخلية مستقل"، تابع نحن نحافظ على الاستقلال ببناء الدولة.

 

واشار باسيل الى ان الحكومة غير مرتبطة بأي رهان خارجي ونأمل أن يضع الجميع مصلحة لبنان أولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورهاننا اليوم فقط على استقلالنا، والعهد سيكمل ونحن سنتخطى الصعوبات، وقررنا اليوم ان نبني المقر العام للتيار الوطني الحر على صخرة نهر الكلب صخرة الاستقلال، وهذا المقر يبدأ العمل به في الـ2019 ويبقى مدى الدهر.

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